Terra Innovatum i microreattori italiani prêt-à-porter si quotano a Wall Street
Terra Innovatum, startup italiana di microreattori nucleari, si è quotata sul Nasdaq e conta di installare il suo primo impianto nell’Illinois entro la fine del decennio. Nei piani futuri c’è anche l’Italia. 🔗 Leggi su Wired.it
