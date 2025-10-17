Terni nuovo campo da padel in città | Completata un' importante opera di riqualificazione

Nuovo campo da padel a Terni, che va a completare un'importante riqualificazione all'interno degli spazi della ‘Polispostiva Boccaporco’. Infatti, è stata data nuova vita all'area che ospitava precedentemente la vecchia bocciofila a due corsie, realizzata decenni fa come opera di volontariato, in. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

