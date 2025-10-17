Terni Marco Iapadre annuncia | Lavori di bitumatura radicali in via del Centenario e via del Rivo I dettagli degli interventi

“Interverremo con lavori di bitumatura radicali in via del Centenario e via del Rivo, due arterie che da anni richiedevano un intervento importante in quanto era state abbandonate a loro stesse. Gli operatori rimuoveranno l'asfalto deteriorato e ne stenderanno di nuovo. Siamo riusciti a reperire. 🔗 Leggi su Ternitoday.it