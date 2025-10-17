Terni Gino Cecchettin incontra gli studenti | Una lezione universale di coraggio civile e rinascita attraverso il dolore

‘Dialogo aperto sull’educazione al rispetto, sul contrasto agli stereotipi, sulla prevenzione alla violenza di genere’. Lunedì 20 ottobre presso palazzo Gazzoli si terrà un incontro interamente riservato agli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Un evento che ha fatto registrare il. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

Grazie AM Terni Television e Raffaele Rifolo Riccardi #sgbvolley - facebook.com Vai su Facebook

#Terni dice #addio a Gianni #Tomassi: una #vita di #impegno #civico e #politico https://umbriaon.it/terni-dice-addio-a-gianni-tomassi-una-vita-di-impegno-civico-e-politico/… #Umbria #PCI #sinistra @pdumbria - X Vai su X

Rispetto e prevenzione della violenza di genere: a Terni Gino Cecchettin incontra gli studenti - Dialogo aperto sull’educazione al rispetto, sul contrasto agli stereotipi e sulla prevenzione della violenza di genere. Scrive umbria24.it

Gino Cecchettin su Turetta: “Serve qualcuno che lo accompagni in un percorso vero” - Dopo la lettera di Filippo Turetta in cui dichiara di accettare la pena dell'ergastolo per il femminicidio dell'ex fidanzata Giulia, Gino Cecchettin ha espresso il proprio punto di vista. Riporta ildigitale.it

Gino Cecchettin incontra gli studenti: «L'amore non è tossico, può esserlo una relazione. Di fronte alle emozioni decidiamo noi come agire» - Ha esordito così Gino Cecchettin durante il primo seminario di educazione ai sentimenti del progetto CampBus, che si è tenuto lunedì ... Riporta corriere.it