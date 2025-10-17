Terni è scomparso Maurizio Anderlini | Incredibili doti professionali e straordinarie qualità umane

Ternitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Cordoglio in città per la scomparsa di Maurizio Anderlini. Il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Fabrizio Bonino esprime: “Il personale profondo e addolorato cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’amico Maurizio Anderlini”. Il ricordo: “Già ispettore Superiore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

