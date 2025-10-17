Terni è scomparso Maurizio Anderlini | Incredibili doti professionali e straordinarie qualità umane
Cordoglio in città per la scomparsa di Maurizio Anderlini. Il segretario regionale del Sindacato Autonomo Polizia Penitenziaria Fabrizio Bonino esprime: “Il personale profondo e addolorato cordoglio per l’improvvisa scomparsa dell’amico Maurizio Anderlini”. Il ricordo: “Già ispettore Superiore. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Scopri altri approfondimenti
- L'area verde tra via Lungonera Savoia e via Piave (via Brenta) intitolata in memoria di : c'è il via libera della giunta. Rocchi, scomparso nel 2013, è stato consigliere comunale a Terni e dirigente del Partito repubblicano. https://www.u - facebook.com Vai su Facebook