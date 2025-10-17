Terni chiude attività | Grazie per l’affetto la fiducia e la compagnia Arriva il ‘passaggio di testimone'
Un punto di ritrovo per centinaia e centinaia di tifosi della Ternana, oltre che per ‘semplici’ clienti. Il punto vendita ‘Pizza e vai’ dello stadio ha abbassato le serrande. La decisione è stata ufficializzata sui canali social dell’attività con un messaggio carico di affetto. Non un semplice. 🔗 Leggi su Ternitoday.it
Altre letture consigliate
AM Terni Television. . Si chiude la 10° edizione del Festival della Sociologia - facebook.com Vai su Facebook
#Terni, #albero cade su #auto: il #Comune paga 5.300 e chiude la #contesa dopo tre anni - X Vai su X
Terni deserta, tanti i negozi chiusi per ferie o per sempre - Negozi chiusi per ferie o per sempre, col risultato che tre vetrine su quattro restano al buio. Segnala ilmessaggero.it