Terni chiude attività | Grazie per l’affetto la fiducia e la compagnia Arriva il ‘passaggio di testimone'

Ternitoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Un punto di ritrovo per centinaia e centinaia di tifosi della Ternana, oltre che per ‘semplici’ clienti. Il punto vendita ‘Pizza e vai’ dello stadio ha abbassato le serrande. La decisione è stata ufficializzata sui canali social dell’attività con un messaggio carico di affetto. Non un semplice. 🔗 Leggi su Ternitoday.it

Immagine generica

Altre letture consigliate

Terni deserta, tanti i negozi chiusi per ferie o per sempre - Negozi chiusi per ferie o per sempre, col risultato che tre vetrine su quattro restano al buio. Segnala ilmessaggero.it

Cerca Video su questo argomento: Terni Chiude Attivit224 Grazie