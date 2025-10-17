Teramo lancia piano shock da 70 milioni per ristrutturare case pubbliche

Teramo - L’Ater Teramo pubblica il bando per le ESCo, pronta una maxi-riqualificazione energetica di 837 alloggi non colpiti dal sisma con fondi PNRR Il Consiglio di Amministrazione dell’Ater Teramo ha dato il via libera all’avviso esplorativo per selezionare le ESCo (Energy Service Company) che dovranno progettare, finanziare e realizzare interventi di efficientamento energetico su 837 appartamenti di edilizia residenziale pubblica. Il piano non riguarda gli immobili danneggiati dal sisma, ma si inserisce come un progetto parallelo volto a rigenerare il patrimonio esistente. L’investimento atteso è di quasi 70 milioni di euro, attivabili tramite fondi del PNRR, grazie al modello contrattuale EPC (Energy Performance Contract), che consente di finanziare i lavori attraverso i risparmi energetici conseguiti. 🔗 Leggi su Abruzzo24ore.tv © Abruzzo24ore.tv - Teramo lancia piano shock da 70 milioni per ristrutturare case pubbliche

Contenuti che potrebbero interessarti

#Avezzano, comunità cardio-protetta: il 15 ottobre lancio del progetto-pilota in collaborazione con la Protezione Civile. >> Info Media News Marsica #Abruzzo Pescara Chieti Teramo L'Aquila Sulmona Lanciano Vasto Giulianova Sora Cassino Rieti #Roma - X Vai su X

Segui Super J informazione, sport, approfondimento e intrattenimento. #Teramo | Lavoro nell'amministrazione finanziaria delle PMI: corso gratuito della #Consorform La #Consorform di #Teramo lancia un corso di #formazione gratuito in “Tecniche per l’am - facebook.com Vai su Facebook

'Piano calore', la Asl di Teramo attiva due numeri dedicati - La Asl di Teramo da oggi attiva il "piano calore", una serie di misure per gestire eventuali emergenze sanitarie derivanti dal caldo, in applicazione delle indicazioni disposte dalla Regione Abruzzo e ... Secondo ansa.it

Ospedali Teramo e Giulianova, piano per allontanare i piccioni - È stato avviato con successo un piano strutturato di "bird control" negli ospedali di Teramo e Giulianova, con l'obiettivo di contrastare in modo efficace la presenza di piccioni in alcune aree ... Riporta ansa.it