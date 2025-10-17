Tentano furto al capolinea del Flixbus | due arresti

Due uomini di nazionalità algerina sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla polizia locale con l'accusa di furto. Insieme a un complice sfuggito alla cattura, hanno tentato di rubare alcune valigie dei viaggiatori appena arrivati in città, in attesa di scendere dal Flixbus al capolinea a Fanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it

