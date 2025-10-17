Tentano furto al capolinea del Flixbus | due arresti
Due uomini di nazionalità algerina sono stati arrestati ieri pomeriggio dalla polizia locale con l'accusa di furto. Insieme a un complice sfuggito alla cattura, hanno tentato di rubare alcune valigie dei viaggiatori appena arrivati in città, in attesa di scendere dal Flixbus al capolinea a Fanti. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Fabriano: lo aggrediscono mentre tentano un furto, arrestato un 21enne pluripregiudicato - facebook.com Vai su Facebook
Scoperti mentre tentano furto, aggrediscono e rapinano un uomo. Una persona arrestata dai carabinieri di Fabriano #ANSA - X Vai su X
Tentano il furto in un negozio ma suona l'allarme: in 3 finiscono in manette - Sono stati colti sul fatto, mentre tentavano di mettere a segno un furto all’interno del negozio "Bricoware" a Sant’Egidio Monte Albino. Si legge su ilmattino.it