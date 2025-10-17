La premessa che aveva portato a proclamare lo sciopero, era tranciante: "Rifiutiamo la proposta indecente di Prima Si e Cosmint di avallare più di 30 licenziamenti in cambio di aumento del ticket pasto ". Ma ieri al termine del presidio organizzato davanti all’azienda che opera nel settore dei cosmetici, è arrivata l’apertura: " Uiltrasporti Lombardia, Fit-Cisl Como e Prima Si srl, con soddisfazione, comunicano che è stato sottoscritto un accordo relativo ai dipendenti dell’appalto di Olgiate Comasco. Le parti dopo un franco e serrato confronto, in cui non sono mancati momenti di grande tensione, superati da senso di unanime responsabilità, hanno raggiunto un’intesa che ha consentito di prevedere sin dal mese di ottobre 2025 l’aumento del ticket". 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

Tensione alla Comint. Intesa e contrasti