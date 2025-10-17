Tennistavolo | il quadro delle semifinali degli Europei a squadre 2025 Imprese di Romania e Portogallo
Una nuova fondamentale giornata degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo è andata in archivio sui tavoli di Zadar. Oggi in Croazia è stata la volta dei quarti di finale, tanto del torneo maschile quanto di quello femminile. Ecco come sono andate le cose e quali sono le semifinali in programma nella giornata di domani: sabato 18 ottobre. Torneo Maschile La Romania, al termine di una battaglia clamorosa, elimina 3-2 i campioni in carica della Svezia, grazie alla caparbietà di un Eduard Ionescu indomito contro Kristian Karlsson (3-2 in rimonta nella partita singola) ottenendo il pass per lo stage delle migliori 4 contro la Slovenia, che invece si è liberata per 3-1 del Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Scopri altri approfondimenti
[MIA x POP UP STORE] Al "Pop Up Shop" a Tema Bondrewd sarà in vendita questo Quadro chiamato "Oyatonna" Numerato e Autografato da Akihito Tsukushi. Prezzo : 165000¥ (circa 937€) Link : https://eeo.today/store/101/products/detail/273560 Fonte - facebook.com Vai su Facebook
Torna a casa il quadro della Madonna rubato 50 anni fa: è stato ritrovato a Napoli https://ift.tt/pXDevNL - X Vai su X
Tennistavolo: il quadro delle semifinali degli Europei a squadre 2025. Imprese di Romania e Portogallo - Una nuova fondamentale giornata degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo è andata in archivio sui tavoli di Zadar. Lo riporta oasport.it
Tennistavolo: il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025 - La prima giornata da "Dentro o Fuori" agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, tanto al maschile quanto al femminile, è andata in archivio. Come scrive oasport.it