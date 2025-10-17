Tennistavolo | il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025
La prima giornata da “Dentro o Fuori” agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, tanto al maschile quanto al femminile, è andata in archivio. Sui tavoli di Zadar, in Croazia, si sono disputati gli ottavi di finale delle rassegne continentale, ecco come sono andate le cose. Tabellone Maschile Svezia -Polonia 3-1 Romania -Serbia 3-0 Slovenia -Moldova 3-1 Portogallo -Spagna 3-2 Germania -Danimarca 3-0 Croazia -Grecia 3-2 Belgio -Turchia 3-0 Francia -Slovacchia 3-0 Quadro dei quarti di finale maschili del 17 ottobre: Svezia-Romania, Slovenia-Portogallo, Germania-Croazia, Belgio-Francia Tabellone Femminile Romania -Serbia 3-2 Slovacchia -Croazia 3-1 Polonia -Austria 3-2 Paesi Bassi -Cechia 3-1 Portogallo -Lussemburgo 3-0 Ucraina -Ungheria 3-0 Svezia -Spagna 3-0 Germania -Inghilterra 3-0 Spareggio per accesso ai Mondiali 2026 di Londra: Francia-Slovenia 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it
News recenti che potrebbero piacerti
[MIA x POP UP STORE] Al "Pop Up Shop" a Tema Bondrewd sarà in vendita questo Quadro chiamato "Oyatonna" Numerato e Autografato da Akihito Tsukushi. Prezzo : 165000¥ (circa 937€) Link : https://eeo.today/store/101/products/detail/273560 Fonte - facebook.com Vai su Facebook
Gli attivisti di Futuro Vegetal vandalizzano un quadro ottocentesco al Museo Naval di Madrid https://ift.tt/jFziyUZ - X Vai su X
Tennistavolo, Ragazzini fuori ai quarti - Carlotta Ragazzini esce a testa alta dai mondiali paralimpici di tennis tavolo in corso a Granada in Spagna, venendo eliminata nei quarti di finale dalla numero 1 al mondo Yoon Jiyu, atleta coreana ... Lo riporta ilrestodelcarlino.it
Tennistavolo paralimpico, la faentina Carlotta Ragazzini conquista un argento mondiale - Ancora un trionfo per l'atleta faentina che ai torneo mondiale di Sao Paulo: l'azzurra ha raggiunto la finale del singolare di classe, cedendo alla campionessa delle Paralimpiadi ... Lo riporta today.it
Tennistavolo, esordio vincente della Quattro Mori: Trevisan vince in Francia - Ha acquisito diritti e giocatori della ormai ex Marcozzi “B” ... Lo riporta unionesarda.it