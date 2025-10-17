Tennistavolo | il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025

La prima giornata da “Dentro o Fuori” agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, tanto al maschile quanto al femminile, è andata in archivio. Sui tavoli di Zadar, in Croazia, si sono disputati gli ottavi di finale delle rassegne continentale, ecco come sono andate le cose. Tabellone Maschile Svezia -Polonia 3-1 Romania -Serbia 3-0 Slovenia -Moldova 3-1 Portogallo -Spagna 3-2 Germania -Danimarca 3-0 Croazia -Grecia 3-2 Belgio -Turchia 3-0 Francia -Slovacchia 3-0 Quadro dei quarti di finale maschili del 17 ottobre: Svezia-Romania, Slovenia-Portogallo, Germania-Croazia, Belgio-Francia Tabellone Femminile Romania -Serbia 3-2 Slovacchia -Croazia 3-1 Polonia -Austria 3-2 Paesi Bassi -Cechia 3-1 Portogallo -Lussemburgo 3-0 Ucraina -Ungheria 3-0 Svezia -Spagna 3-0 Germania -Inghilterra 3-0 Spareggio per accesso ai Mondiali 2026 di Londra: Francia-Slovenia 3-0. 🔗 Leggi su Oasport.it

