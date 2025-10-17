Una nuova fondamentale giornata degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo è andata in archivio sui tavoli di Zadar. Oggi in Croazia è stata la volta dei quarti di finale, tanto del torneo maschile quanto di quello femminile. Ecco come sono andate le cose e quali sono le semifinali in programma nella giornata di domani: sabato 18 ottobre. Torneo Maschile La Romania, al termine di una battaglia clamorosa, elimina 3-2 i campioni in carica della Svezia, grazie alla caparbietà di un Eduard Ionescu indomito contro Kristian Karlsson (3-2 in rimonta nella partita singola) ottenendo il pass per lo stage delle migliori 4 contro la Slovenia, che invece si è liberata per 3-1 del Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Tennistavolo, definito il quadro delle semifinali degli Europei a squadre: imprese di Romania e Portogallo