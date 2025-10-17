Tennistavolo definito il quadro delle semifinali degli Europei a squadre | imprese di Romania e Portogallo
Una nuova fondamentale giornata degli Europei a squadre 2025 di tennistavolo è andata in archivio sui tavoli di Zadar. Oggi in Croazia è stata la volta dei quarti di finale, tanto del torneo maschile quanto di quello femminile. Ecco come sono andate le cose e quali sono le semifinali in programma nella giornata di domani: sabato 18 ottobre. Torneo Maschile La Romania, al termine di una battaglia clamorosa, elimina 3-2 i campioni in carica della Svezia, grazie alla caparbietà di un Eduard Ionescu indomito contro Kristian Karlsson (3-2 in rimonta nella partita singola) ottenendo il pass per lo stage delle migliori 4 contro la Slovenia, che invece si è liberata per 3-1 del Portogallo. 🔗 Leggi su Oasport.it
Contenuti che potrebbero interessarti
RADIO CRC - Juan Jesus: "Conte mi ha definito "immortale"? A Napoli ho raggiunto l'apice della mia carriera, contro l'Inter non sarà una svolta, mi trovo bene in coppia con Beukema" https://ift.tt/k1tJOfw - X Vai su X
ASD Circolo Tennistavolo Terlizzi - facebook.com Vai su Facebook
Tennistavolo: il quadro dei quarti di finale degli Europei a squadre 2025 - La prima giornata da "Dentro o Fuori" agli Europei a squadre 2025 di tennistavolo, tanto al maschile quanto al femminile, è andata in archivio. Si legge su oasport.it