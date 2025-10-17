Tennis Serie A2 Il V-Team si rialza con Viserba e punta i fari su Verona
Il primo successo stagionale, indispensabile per dare un senso alla rincorsa ai playoff, è in archivio. Ma ora è necessario concedere il bis domenica a Verona, al domicilio del Circolo Tennis Scaligero. Un confronto che il V-Team affronterà ricaricato dall’affermazione per 4 a 2 sul Tennis Viserba. La formazione brianzola, dopo l’esordio amaro contro l’ambiziosa Canottieri Casale, si è rialzata. Per chiudere il conto con la compagine ospite, però, era necessario arrivare alla “coda“ del confronto valido per la seconda giornata del campionato di tennis a squadre di Serie A2. I successi di Pietro Fellin e William Mirarchi portavano i padroni di casa sul 2 a 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
Scopri altri approfondimenti
Terza giornata di Serie A2: dalle 10, domenica 19 ottobre, le nostre ragazze sfideranno Apem Copertino. Un match che vale il primo posto nel girone 4 ?La squadra maschile gioca in trasferta a Rimini contro il Tennis Viserba Livescore sul sito www.fitp.it - facebook.com Vai su Facebook
TENNIS SERIE A1 - Sfuma nei doppi la prima vittoria di Tennis Comunali Vicenza contro Selva Alta. Domenica prossima si replica, sempre in casa, contro il TC Italia, il club di @janniksin https://sportvicentino.it/2025/10/13/sfuma-nei-doppi-la-prima-vittoria-di-t - X Vai su X
Tennis Serie A2. Il V-Team si rialza con Viserba e punta i fari su Verona - Il primo successo stagionale, indispensabile per dare un senso alla rincorsa ai playoff, è in archivio. Riporta sport.quotidiano.net
Tennis, primo successo stagionale in Serie A2 per il V-Team - Sui campi in terra battuta indoor del Villa Reale Tennis di Monza era ospite il Tennis Viserba, per la seconda giornata del Campionato a squadre di ... Riporta monza-news.it
Tennis serie a2. Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia - Vincere, per calare il tris e mantenere il comando della classifica del girone. Scrive lanazione.it