Tennis Serie A2 Il V-Team si rialza con Viserba e punta i fari su Verona

Il primo successo stagionale, indispensabile per dare un senso alla rincorsa ai playoff, è in archivio. Ma ora è necessario concedere il bis domenica a Verona, al domicilio del Circolo Tennis Scaligero. Un confronto che il V-Team affronterà ricaricato dall’affermazione per 4 a 2 sul Tennis Viserba. La formazione brianzola, dopo l’esordio amaro contro l’ambiziosa Canottieri Casale, si è rialzata. Per chiudere il conto con la compagine ospite, però, era necessario arrivare alla “coda“ del confronto valido per la seconda giornata del campionato di tennis a squadre di Serie A2. I successi di Pietro Fellin e William Mirarchi portavano i padroni di casa sul 2 a 0. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net