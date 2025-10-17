Tennis serie a2 Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia

Sport.quotidiano.net | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Vincere, per calare il tris e mantenere il comando della classifica del girone. E’ questo l’obiettivo con cui il Tennis Club Pistoia riceverà l’AMP Pavia, nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A2. Una sfida che prenderà il via alle 10 di dopodomani, con i tennisti pistoiesi che possono affrontarla nel migliore dei modi: le due vittorie conquistate nelle prime due sfide hanno regalato a Rossi, Vatteroni, Gribaldo e company il primo posto parziale nel raggruppamento a quota 6 punti. Ed un nuovo successo aprirebbe ovviamente prospettive ancora più interessanti, autorizzando il gruppo a coltivare con più concretezza il "sogno promozione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

tennis serie a2 il tc pistoia vuole calare il tris con pavia

© Sport.quotidiano.net - Tennis serie a2. Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia

News recenti che potrebbero piacerti

tennis serie a2 tcTennis serie a2. Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia - Vincere, per calare il tris e mantenere il comando della classifica del girone. Riporta sport.quotidiano.net

tennis serie a2 tcTennis, Serie A2: Tc Alghero sconfitto a Prato - 2 sui campi del Tc Bisenzio di Prato nel match valido per la seconda giornata del girone 6 del campionato nazionale di Serie ... Da algheroeco.com

tennis serie a2 tcSerie A2 tennis maschile: Tc Alghero-Ct Albinea 0-6 - E' stata comunque una giornata storica: la prima volta del Tc Alghero- Si legge su algheroeco.com

Cerca Video su questo argomento: Tennis Serie A2 Tc