Tennis serie a2 Il Tc Pistoia vuole calare il tris con Pavia
Vincere, per calare il tris e mantenere il comando della classifica del girone. E’ questo l’obiettivo con cui il Tennis Club Pistoia riceverà l’AMP Pavia, nell’incontro valido per la terza giornata del campionato di Serie A2. Una sfida che prenderà il via alle 10 di dopodomani, con i tennisti pistoiesi che possono affrontarla nel migliore dei modi: le due vittorie conquistate nelle prime due sfide hanno regalato a Rossi, Vatteroni, Gribaldo e company il primo posto parziale nel raggruppamento a quota 6 punti. Ed un nuovo successo aprirebbe ovviamente prospettive ancora più interessanti, autorizzando il gruppo a coltivare con più concretezza il "sogno promozione". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
