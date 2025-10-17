Tennis Jasmine Paolini in semifinale al Wta 500 di Ningbo

Una vittoria da guerriera che vale un pezzo di Wta Finals. Jasmine Paolini è in semifinale al Wta 500 di Ningbo, grazie al successo in rimonta su Belinda Bencic con il punteggio di 5-7, 7-5, 6-3 dopo 3 ore e 22 minuti di autentica battaglia. Un risultato nel segno della resilienza di Jasmine che per lunghi tratti non ha brillato, ma è rimasta attaccata al match in ogni modo e nel finale è stata superiore soprattutto sul piano fisico. L'articolo proviene da ILFOGLIETTONE.IT. 🔗 Leggi su Ilfogliettone.it

