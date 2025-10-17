Temptation Island Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia | Non so nulla della sua vita privata

Comingsoon.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Denise Rossi, 36enne siciliaana, tra le protagoniste dell'ultima edizione di Temptation Island, ha voluto mettere fine ai rumors su un avvicinamento con il conduttore del docu-reality, Filippo Bisciglia. 🔗 Leggi su Comingsoon.it

temptation island denise rossi smentisce il flirt con filippo bisciglia non so nulla della sua vita privata

© Comingsoon.it - Temptation Island, Denise Rossi smentisce il flirt con Filippo Bisciglia: "Non so nulla della sua vita privata"

Altre letture consigliate

Denise Rossi si mostra in lacrime dopo Temptation Island e rivela qualcosa che, purtroppo, tutti sapevano già - Denise Rossi condivide il suo percorso di guarigione dopo la rottura con Marco Raffaeli a Temptation Island, affrontando il dolore ... Secondo bigodino.it

Temptation Island, Denise Rossi rivela: "Lasciata dalla persona a cui avevo dato tutta me stessa, ho fatto fatica" - L'ex protagonista dell'ultima edizione di Temptation Island, Denise Rossi, ha rotto il silenzio sui social e parlato del dolore che ha dovuto affrontare dopo la rottura con Marco Raffaelli. Segnala comingsoon.it

Denise Rossi: «Dopo Temptation Island ho affrontato un dolore inaspettato, lasciata dalla persona a cui avevo dato tutto. Ho fatto fatica» - «Ho conosciuto la solitudine, le notti fatte di pensieri, i giorni in cui il sorriso sembrava lontano e in cui il cuore faceva fatica a reggere il peso di quello che era successo». Scrive leggo.it

Cerca Video su questo argomento: Temptation Island Denise Rossi