Temporale nella notte su Bari disagi alla circolazione | allagato sottopasso di via Buozzi

Baritoday.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

La forte pioggia abbattutasi su Bari nel corso della notte tra il 16 e il 17 ottobre ha provocato disagi alla circolazione stradale. In particolare, la Polizia Locale segnala l'allagamento del sottopasso di via Bruno Buozzi, nelle vicinanze del cimitero monumentale. Il tratto di strada è stato. 🔗 Leggi su Baritoday.it

