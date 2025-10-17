Ci sono settimane in cui il Fürstenhof sembra respirare più in fretta. La prossima lo farà ancora di più: la resa dei conti tra Philipp e Ana, l’addio di Natalie e un brivido inatteso tra Erik e Nicole cambiano l’aria in hotel. Tutto accade in Germania bavarese, ma chi segue ogni mattina la soap su . 🔗 Leggi su Sbircialanotizia.it

© Sbircialanotizia.it - Tempesta d’amore, anticipazioni: la verità di Philipp travolge Ana, Natalie lascia Bichlheim e tra Erik e Nicole scatta una scintilla pericolosa