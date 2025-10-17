Tellynonpiangere ai live di X Factor 2025 | Questo sogno non è solo mio é anche vostro

Galliera (Bologna), 17 ottobre 2025 - In tanti, a Galliera, nella Bassa bolognese se lo aspettavano: il loro concittadino Giorgio Campagnoli, alias Tellynonpiangere, con la sua voce pura e malinconica ha passato anche l'ultimo step delle audizioni di X Factor, ovvero le Last Call, ed è entrato ufficialmente, con 'Pastello Bianco', canzone dei Pinguini Tattici Nucleari, nella squadra dei live. Il 23enne di San Venanzio aveva stregato giudici e pubblico, con un su inedito, già alle auditions. Da lì era stato un crescendo fino a che ai Boot Camp, con il brano 'Superclassico' di Ernia, non ha commosso e stregato i fan in modo indelebile. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tellynonpiangere ai live di X Factor 2025: “Questo sogno non è solo mio, é anche vostro”

Leggi anche questi approfondimenti

Conosciamo meglio i 3 concorrenti della squadra di Francesco Gabbani ammessi ai live di X Factor 2025: tellynonpiangere, Michelle e PierC #xfactor2025 #XF2025 #FrancescoGabbani #tellynonpiangere #Michelle #piercing - X Vai su X

Galliera tifa Tellynonpiangere: il giovane bolognese vola alle Last Call di X Factor - facebook.com Vai su Facebook

Tellynonpiangere ai live di X Factor 2025: “Questo sogno non è solo mio, é anche vostro” - A Galliera (Bologna) fanno tutti il tifo per lui: Giorgio Campagnoli, con 'Pastello Bianco', entra a far parte della squadra di Francesco Gabbani. ilrestodelcarlino.it scrive

X Factor, tellynonpiangere conquista con Pastello bianco dei Pinguini Tattici Nucleari - Leggi su Sky TG24 l'articolo X Factor, tellynonpiangere conquista con Pastello bianco dei Pinguini Tattici Nucleari ... Da tg24.sky.it

X Factor, le squadre dei live: chi sono i cantanti scelti dai giudici e chi è favorito - Le Last Call hanno chiuso la fase di selezioni di X Factor 2025 e formato il cast ufficiale di questa edizione, impegnato da giovedì prossimo, 23 ottobre, nei ... Riporta msn.com