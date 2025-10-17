Telegram il fondatore Durov fa apparire messaggio fine dell' internet libero a tutti gli utenti | Deriva autoritaria del web

Il fondatore di Telegram denuncia la deriva autoritaria del web, ma la sua piattaforma ha già ceduto alle pressioni di Ue e governi nazionali su privacy e contenuti Il fondatore di Telegram, Pavel Durov, ha fatto apparire nella schermata home dell'app di messaggistica di tutti i suoi utenti u. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it © Ilgiornaleditalia.it - Telegram, il fondatore Durov fa apparire messaggio "fine dell'internet libero" a tutti gli utenti: "Deriva autoritaria del web"

Scopri altri approfondimenti

? Il fondatore di #Telegram Pavel #Durov attacca le misure “distopiche” di #controllo digitale in #Europa , e non solo: e avverte che il tempo per salvare il free #Internet sta per finire #libertà - X Vai su X

Il fondatore di Telegram lancia un grido d'allarme nel giorno del suo compleanno: "La nostra generazione è l'ultima a conoscere la libertà" - facebook.com Vai su Facebook

Quando gli interessi collidono: Durov e le elezioni in Moldavia - Come vi abbiamo raccontato qualche settimana fa la Moldova è da tempo diventata laboratorio per la propaganda russa. Si legge su butac.it

Pavel Durov lancia l'allarme su Telegram: “Siamo alla fine dell'internet libera” - Il fondatore della piattaforma in un lungo e critico post su X nel giorno del suo compleanno dichiara: “Il nostro tempo per salvare l’internet libera sta per scadere” ... Segnala wired.it

Pavel Durov e il messaggio su Telegram sulla fine di Internet libero, allarme e previsione choc sul futuro - Pavel Durov, fondatore di Telegram, lancia l’allarme: “Internet libero è in pericolo, la nostra generazione ha poco tempo per salvarlo” ... Come scrive virgilio.it