Telefonata con Putin Trump frena sui Tomahawk prima di vedere Zelensky

Alla vigilia del faccia a faccia alla Casa Bianca del 17 ottobre 2025, Donald Trump ha parlato a lungo con Vladimir Putin, ha rilanciato un possibile vertice a Budapest e ha frenato sui Tomahawk per Kyiv, mentre Volodymyr Zelensky mantiene un cauto scetticismo. Un vertice che prende forma La regia diplomatica si muove su due .

