tegola per la consolini si ferma eli kochurina problema agli addominali

San Giovanni vuole ripartire subito dopo la bella serata di sport e spettacolo di mercoledì sera contro Conegliano in un PalaCervia gremito. Ma arriva una brutta notizia dallo spogliatoio, con un serio infortunio muscolare per la centrale russa Kochurina, tra le migliori in campo in questo inizio di campionato. "Kochurina ha subito un infortunio muscolare agli addominali – spiega il presidente Omag Mt Stefano Manconi – ed ora attendiamo gli esiti degli esami strumentali previsti per sabato (domani, ndr). Ma sicuramente non sarà della partita domenica a Pesaro contro la Megabox Vallefoglia e cercheremo di capire quando potrà rientrare". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

