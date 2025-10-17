Teatro e salute | a Napoli la memoria di Ignác Semmelweis
Tempo di lettura: 2 minuti Domenica 19 ottobre 2025, alle ore 18, il Teatro Bracco di Napoli (via Tarsia 40 ) ospiterà la pièce “As it was – la storia di Fulop Semmelweiss”, scritta da Carolina Sellitto e interpretata da Fabio Brescia e Adriano Fiorillo. L’iniziativa è inserita nella campagna di prevenzione dell’ associazione Fulop contro l’ antibiotico-resistenza e le infezioni ospedaliere e sarà anticipata dagli interventi dell’infettivologo Alessandro Perrella, del presidente Raffaele Di Monda e della testimonial della campagna Fabiana Di Monda. L’ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei posti. 🔗 Leggi su Anteprima24.it
