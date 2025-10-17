Teatro delle Spiagge | storie di viaggi segreti avventure dell' anima e del sogno

Firenze, 17 ottobre 2025 – Parole e movimenti, silenzi ed emozioni. Il teatro racconta, denuncia, tramanda e immagina: un megafono di spazi, tempi e voci che si fanno comunità. Il Teatro delle Spiagge non fa eccezione, ma ha un merito in più: quello di avvicinare le periferie al centro, trasformando l'area delle Piagge in un luogo di incontro, riflessione e sperimentazione del contemporaneo. Merito della compagnia Teatri d'Imbarco, che lo anima da anni, e della coppia di direttori artistici formata da Nicola Zavagli e Beatrice Visibelli, ispiratori di un cartellone capace di tenere insieme storie lontane e presenti, avventure dell'anima e del sogno. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Teatro delle Spiagge: storie di viaggi, segreti, avventure dell'anima e del sogno

