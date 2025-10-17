Teatro aperto tutto l’anno con artisti internazionali
Un teatro piccolo, ma finalmente adeguato, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione ultimati nel 2020. Tant’è che, negli ultimi anni, il programma degli spettacoli e degli eventi al Lavatoio di Santarcangelo è aumentato notevolmente. Ora la sfida è farne un teatro sempre più vivo e aperto tutto l’anno. Una sfida "che è già cominciata – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – Siamo già al lavoro con realtà del territorio e anche internazionali, per poter offrire una proposta culturale e un cartellone lungo tutto l’anno, in sintonia e piena coerenza con quella storia di grande sperimentazione e contaminazione teatrale che ci caratterizza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
