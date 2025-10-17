Un teatro piccolo, ma finalmente adeguato, dopo gli importanti lavori di ristrutturazione ultimati nel 2020. Tant’è che, negli ultimi anni, il programma degli spettacoli e degli eventi al Lavatoio di Santarcangelo è aumentato notevolmente. Ora la sfida è farne un teatro sempre più vivo e aperto tutto l’anno. Una sfida "che è già cominciata – sottolinea il sindaco Filippo Sacchetti – Siamo già al lavoro con realtà del territorio e anche internazionali, per poter offrire una proposta culturale e un cartellone lungo tutto l’anno, in sintonia e piena coerenza con quella storia di grande sperimentazione e contaminazione teatrale che ci caratterizza". 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - "Teatro aperto tutto l’anno con artisti internazionali"