teatro amatoriale il festival ai riuniti

UMBERTIDE - Il Teatro dei Riuniti punto di riferimento nazionale del teatro amatoriale. Giocando un po’ sul nome, infatti, “ Amatori riuniti “ il festival vedrà gli spettacoli di quattro tra le migliori compagnie italiane sottoposti al giudizio del pubblico e di una giuria specializzata. Il sipario della rassegna si alzerà il 10 gennaio con la compagnia “Costellazione“, di Formia, che porterà in scena “La cattedrale“, diretto da Roberta Costantini e Marco Marino e tratto dal “Notre Dame de Paris“ di Victor Hugo. Seguiranno “Occhi, frammenti di una Antigone“, della “Ktm-Killthemuseum“ di Amelia; “Uomini e topi“, dei “Giardini dell’arte“ di Firenze; “Il teatro comico“, della compagnia “La graticcia“ di Verona. 🔗 Leggi su Lanazione.it

