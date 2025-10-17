Tavullia omicidio o legittima difesa? Il giudice chiede nuovi accertamenti
Pesaro, 17 ottobre 2025 – Stamattina, nell’aula del tribunale di Pesaro, il giudice Versini ha chiesto nuovi accertamenti medico-legali per chiarire la dinamica dell’ uccisione di Dritan Xhepexhiu, avvenuta il 7 agosto 2024 a Tavullia. L’obiettivo è stabilire se l’imputato Arthur Cerria, 38 anni, abbia colpito per uccidere o per difendersi. Il gup ha disposto di sentire nuovamente il medico legale Loredana Buscemi, consulente della Procura, per verificare la direzione e la provenienza dei colpi. La nuova udienza è stata fissata per il 17 novembre, quando la specialista dovrà depositare un’integrazione alla perizia già consegnata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
News recenti che potrebbero piacerti
Tavullia - Omicidio Idrizi, consulenza per chiarire se Cerria abbia agito per legittima difesa - E’ quello che vuole valutare il giudice per l’udienza preliminare del tribunale di Pesaro, per chia ... Lo riporta veratv.it
Bonafede ora frena l'Anm Ma sulla legittima difesa: "Non spetta al Viminale" - Il guardasigilli Bonafede ai microfoni dell'Aria che tira di fatto bacchetta l'Anm che aveva espresso alcune perplessità su nuove norme per la legittima difesa Il guardasigilli Alfonso Bonafede ai ... Come scrive ilgiornale.it