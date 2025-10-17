Tavullia omicidio o legittima difesa? Il giudice chiede nuovi accertamenti

Pesaro, 17 ottobre 2025 – Stamattina, nell’aula del tribunale di Pesaro, il giudice Versini ha chiesto nuovi accertamenti medico-legali per chiarire la dinamica dell’ uccisione di Dritan Xhepexhiu, avvenuta il 7 agosto 2024 a Tavullia. L’obiettivo è stabilire se l’imputato Arthur Cerria, 38 anni, abbia colpito per uccidere o per difendersi. Il gup ha disposto di sentire nuovamente il medico legale Loredana Buscemi, consulente della Procura, per verificare la direzione e la provenienza dei colpi. La nuova udienza è stata fissata per il 17 novembre, quando la specialista dovrà depositare un’integrazione alla perizia già consegnata. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

