Tassi usurai annui fino all’800% per prestito a un disoccupato

Tempo di lettura: < 1 minuto Avrebbe applicato tassi annui fino al 370% e in alcuni casi, anche ricorrendo alla violenza, fino all’800%. Per questo un ventiseienne è finito ai domiciliari con l’accusa di usura ed estorsione aggravata. La vittima era una persona senza lavoro. L’uomo faceva leva sulla sua caratura criminale per ottenere dalla vittima i soldi. Le indagini condotte dai carabinieri di Boscoreale, anche grazie all’ausilio delle immagini dei sistemi di videosorveglianza, hanno ricostruito tutto. L’attività degli investigatori, coordinata dalla Procura di Torre Annunziata, si inserisce nel filone di indagine che ha già portato all’arresto, lo scorso novembre, di un altro usuraio. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - Tassi usurai annui fino all’800% per prestito a un disoccupato

