Tassi dei prestiti italiani più alti d’Europa famiglie a rischio indebitamento
Il volume del credito al consumo in Italia continua a salire. Secondo l’analisi della Fondazione Fiba di First Cisl su dati Bankitalia e Bce, nel secondo trimestre del 2025 i finanziamenti sono cresciuti dell’1,7% rispetto ai primi tre mesi dell’anno. Su base annua l’aumento è del 5,25%, con il montante che è passato da 165,28 a 173,9 miliardi di euro. Prosegue anche la ripresa dei prestiti complessivi alle famiglie, in aumento del 2,3% sullo stesso periodo del 2024 Il primato negativo: i tassi più alti d’Europa. Accanto alla crescita dei volumi, si consolida una tendenza negativa: l’Italia si conferma ai vertici europei per il costo del denaro. 🔗 Leggi su Quifinanza.it
