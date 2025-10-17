Tasse sulla banche ecco come funziona

"Le banche faranno le loro valutazioni in base ai risultati di quest'anno che però mi sembra vadano bene". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti risponde a chi gli chiede quale saranno le decisioni degli istituti in merito alla misura della Manovra che permette di pagare un'aliquota fiscale ridotta per svincolare il capitale posto a riserva con la legge del 2023. "Il rischio che queste risorse non arrivino c'è sempre", ha detto Giorgetti invitando però a guardare "le politiche dei dividendi che le banche hanno promesso ai loro azionisti. Decideranno se liberare questo capitale o meno e noi offriamo di farlo con aliquote interessanti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Tasse sulla banche, ecco come funziona

Dai un’occhiata anche a questi contenuti

#Tajani si oppone alla tasse alle banche. Sarà un caso che la fa.ihlua #Berlusconi possiede il 30% di banca #Mediolanum ? - X Vai su X

? #Tajani: dal governo no alle tasse sugli extraprofitti delle banche Dopo l'informativa sul Medio Oriente, il titolare della Farnesina ha ribadito la contrarietà ad un prelievo fiscale "imposto" alle banche, rilevando che la stessa posizione è condivisa dal minis - facebook.com Vai su Facebook

Tassa sulle banche, ecco come funziona. Salvini: «Se invece di 50 miliardi ne guadagneranno 45 non è un esproprio» - Le banche su base volontaria per il prossimo triennio dovranno versare allo Stato un’imposta del 27,5% se vorranno distribuire utili ai propri soci. Si legge su msn.com

Manovra, scontro tra Lega e Forza Italia su tassa sugli extraprofitti delle banche - Leggi su Sky TG24 l'articolo Manovra, scontro tra Lega e Forza Italia su tassa sugli extraprofitti delle banche ... Lo riporta tg24.sky.it

Banche, Forza Italia canta vittoria: "Siamo assolutamente soddisfatti, nessuna tassa unilaterale nella manovra" - "Siamo assolutamente soddisfatti perché abbiamo conseguito l'obiettivo di evitare una tassa sugli extraprofitti della banche che avrebbe innescato una guerra e minato la credibilità del Paese. Come scrive affaritaliani.it