tasse sulla banche ecco come funziona

"Le banche faranno le loro valutazioni in base ai risultati di quest'anno che però mi sembra vadano bene". Così il ministro dell'economia Giancarlo Giorgetti risponde a chi gli chiede quale saranno le decisioni degli istituti in merito alla misura della Manovra che permette di pagare un'aliquota fiscale ridotta per svincolare il capitale posto a riserva con la legge del 2023. "Il rischio che queste risorse non arrivino c'è sempre", ha detto Giorgetti invitando però a guardare "le politiche dei dividendi che le banche hanno promesso ai loro azionisti. Decideranno se liberare questo capitale o meno e noi offriamo di farlo con aliquote interessanti". 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

