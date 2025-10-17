Tasse europee sull’alcol Bruxelles vuole aumentare le aliquote fiscali

Roma, 17 ottobre 2025 – La Commissione europea sta considerando di aggiornare le aliquote fiscali sull’alcol nell’Unione europea, che non sono state modificate dal 1992 e che mantengono ancora il vino a un’aliquota zero. Tuttavia, persino l’ Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) ha osservato che introdurre tasse sull’alcol è “estremamente difficile”. “Siamo all’inizio del processo, che includerà ampie consultazioni con gli Stati membri”, ha dichiarato un portavoce della Commissione a Euractiv.com, rispondendo alla domanda se l’esecutivo europeo intendesse seguire il consiglio dell’Oms di aumentare le tasse sull’alcol. 🔗 Leggi su Quotidiano.net