Tasca A2a | Bilancio di sostenibilità testimonia nostro impegno per il territorio

(Adnkronos) – "Oggi presentiamo il bilancio di sostenibilità per la Città metropolitana di Milano, un momento per noi molto importante perché, essendo Milano assieme a Brescia un territorio di insediamento originario, è fondamentale poter comunicare direttamente alla città il nostro contributo. Quanto emerge dal bilancio di sostenibilità territoriale è la testimonianza dell'impegno che mettiamo nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com