Tasca A2a | Bilancio di sostenibilità testimonia nostro impegno per il territorio
(Adnkronos) – "Oggi presentiamo il bilancio di sostenibilità per la Città metropolitana di Milano, un momento per noi molto importante perché, essendo Milano assieme a Brescia un territorio di insediamento originario, è fondamentale poter comunicare direttamente alla città il nostro contributo. Quanto emerge dal bilancio di sostenibilità territoriale è la testimonianza dell'impegno che mettiamo nel . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
News recenti che potrebbero piacerti
Ad oggi nel Toro, di tasca mia, ho messo la bellezza di 72 milioni. " Urbano Cairo non gira intorno ai numeri: vent’anni alla guida del Torino non sono passati inosservati, e lui al Festival dello Sport di Trento racconta senza filtri il suo percorso. Durante l’incontr - facebook.com Vai su Facebook
Le parole del presidente del @TorinoFC_1906 Urbano #Cairo dal palco del Festival dello Sport con Aldo Cazzullo. Qual è il bilancio dei 20 anni al Toro? Cairo: “Positivo, molto positivo. Sono contento di avere il Toro, mi sono divertito. 20 anni di passione, d - X Vai su X
A2a presenta il bilancio di sostenibilità territoriale di Milano, nel 2024 valore generato sale a 1,5 miliardi (+24%) - A2a conferma anche nel 2024 il proprio impegno per la transizione ecologica con 1,5 miliardi di euro di valore economico distribuito nella Città metropolitana di Milano, ... Segnala lagazzettadelmezzogiorno.it
A2A, dal 2016 2,5 miliardi di investimenti su Milano. 500 milioni solo nel 2024 - MILANO (ITALPRESS) – “A partire dagli investimenti il 2024 è stato un anno storico per la nostra azienda”. Da italpress.com
A2a, 500 milioni di investimenti in infrastrutture e servizi - A2a rafforza il proprio ruolo di motore della transizione ecologica nella Città Metropolitana di Milano, con oltre 500 milioni di investimenti in infrastrutture e 1,5 miliardi di valore economico gene ... Lo riporta ansa.it