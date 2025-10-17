Tartufo d’oro a Matthias Martelli Centauri in arrivo da tutta Europa

Motori e cultura accompagneranno il secondo weekend della 62a Mostra del tartufo bianco pregiato di Sant’Angelo in Vado. Il fine settimana si aprirà già oggi con il 47° Motoraduno internazionale del tartufo con francesi, tedeschi, belgi e cechi che hanno riempito le strutture ricettive della vallata. A predisporre attività e accoglienza sarà il Motoclub Tonino Benelli e il raduno celebrerà i 50 anni della Morbidelli Benelli Armi (Mba), casa motoristica fondata nel 1975 a Sant’Angelo in Vado, vincitrice di quattro Motomondiali nella categoria 125 (2 titoli piloti e 2 costruttori), 6 campionati italiani, 7 campionati europei e numerosi campionati nazionali nel mondo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Tartufo d’oro a Matthias Martelli. Centauri in arrivo da tutta Europa

Leggi anche questi approfondimenti

Oltre ai mercati e agli stand gastronomici, le Cantine Gastronomiche, immerse in location suggestive ti accolgono con menù dedicati al tartufo, tra sapori autentici, convivialità e tradizione. Aperture: sabato a cena (sabato 18 anche a pranzo) e domenica pra - facebook.com Vai su Facebook

Matthias Martelli presenta “Eretici“ in sei teatri umbri - Una bella tournée in sei teatri umbri per Matthias Martelli che da stasera al primo dicembre porta in scena il suo nuovo e atteso, spettacolo prodotto dal Tsu, “Eretici. Come scrive lanazione.it

Matthias Martelli domani al Panettone di Ancona con “Dante tra le fiamme e le stelle”: «Il Sommo Poeta anti-potere» - Sarà un “Dante tra le fiamme e le stelle” quello che porterà in scena Matthias Martelli, al Panettone di Ancona, domani, domenica 27 ottobre, alle ore 18, per la rassegna “Made in Marche”. Segnala corriereadriatico.it

Matthias Martelli apre la stagione di Solomeo - La stagione del Teatro Cucinelli si apre nel segno di Matthias Martelli (nella foto), autore e interprete di un racconto avvincente e poetico sul genio di Raffaello Sanzio: è lo spettacolo “Raffaello, ... Si legge su lanazione.it