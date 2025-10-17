Tartufi musica e identità | Vernasca celebra la tradizione con la prima edizione di Tartufera
A distanza di almeno 15 anni dall’ultima edizione della Festa del Bosco, l’amministrazione comunale di Vernasca in collaborazione con Pro Loco Vernasca, Appennino e Cultura, Gruppo Alpini, Arda Trek e Fabio Pini e la società Ranca Tartufi, partiranno con la prima edizione dell’evento Tartufera. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
