Tardelli | Gattuso è un allenatore al servizio della squadra
Marco Tardelli sulla Stampa vede l’Italia fuori dal tunnel e i meriti sono di Gattuso: Non per le quattro vittorie consecutive sotto la sua guida, ma per la voglia di riscattarsi da parte dei giocatori da un percorso di qualificazione veramente deludente. Questa voglia è stata trasmessa da Gattuso, la sua rabbia, la sua determinazione a essere solo un «semplice allenatore» al servizio della squadra, la sua passione per la maglia azzurra sembra essere entrata nella testa dei nostri ragazzi”. Leggi anche: Gattuso: «Se centro la qualificazione mi prenderò i meriti, altrimenti andrò a vivere lontano dall’Italia» “Ha avuto coraggio nell’accettare un’avventura piena di difficoltà che subito è riuscito a spazzare via conquistando la fiducia dei suoi giocatori e di tutto l’ambiente. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it
