Tardelli dà un consiglio a Tudor verso Como Juve | Credo sia meglio che questo giocatore parta dall’inizio! A chi ha fatto riferimento

Tardelli, ex di Como e Juve, ha presentato così la sfida di domenica al Sinigaglia. Queste le dichiarazioni con un consiglio speciale a Tudor. Una sfida che profuma di ricordi, un incrocio del cuore per una leggenda del calcio italiano. Como Juve, in programma domenica alle 12:30, non sarà una partita come le altre per Marco Tardelli. L’eroe del Mundial ’82, che ha vestito entrambe le maglie, ha presentato la sfida su La Stampa, tra emozioni e un consiglio per Igor Tudor: per vincere, serve Dusan Vlahovic. QUI: Como Juve, attenzione a Nico Paz! Fabregas ha creato una squadra vera, l’analisi dei prossimi avversari dei bianconeri Tribuna Juve – VIDEO di Paolo Rossi “Guarderò in silenzio”: il derby del cuore di Tardelli. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

