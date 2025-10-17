Taranto si fingevano tecnici per entrare nelle case degli anziani | due arresti per furti e raggiri in serie

Due uomini arrestati a Taranto per furti in abitazione ai danni di anziani: indagine dei Carabinieri per arginare truffe e reati seriali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it

© Notizie.virgilio.it - Taranto, si fingevano tecnici per entrare nelle case degli anziani: due arresti per furti e raggiri in serie

