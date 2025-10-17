Taranto si fingevano tecnici per entrare nelle case degli anziani | due arresti per furti e raggiri in serie

Due uomini arrestati a Taranto per furti in abitazione ai danni di anziani: indagine dei Carabinieri per arginare truffe e reati seriali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Taranto, si fingevano tecnici per entrare nelle case degli anziani: due arresti per furti e raggiri in serie

Altri contenuti sullo stesso argomento

Si fingevano tecnici per derubare anziani: due arresti a Taranto e Carosino https://trnews.it/2025/10/17/si-fingevano-tecnici-per-derubare-anziani-due-arresti-a-taranto-e-carosino/… - X Vai su X

Ha preso il via questa mattina a Taranto il corteo dei lavoratori della ex Ilva. E' scattato, infatti, lo sciopero di 24 ore in tutti i siti del gruppo ex Ilva oggi per richiamare l'attenzione sulla vertenza che riguarda 10.700 lavoratori diretti, oltre 1.500 di Ilva in As e 6mil - facebook.com Vai su Facebook

Taranto, si fingevano tecnici per entrare nelle case degli anziani: due arresti per furti e raggiri in serie - Due uomini arrestati a Taranto per furti in abitazione ai danni di anziani: indagine dei Carabinieri per arginare truffe e reati seriali. Lo riporta virgilio.it

Si fingevano poliziotti e tecnici per derubare anziani: sgominata banda a Bergamo, bottino da 150mila euro - Una banda composta da tre uomini tra i 35 e i 42 anni si fingeva polizia o tecnici del gas per entrare nelle case di anziani e rubare gioielli e contanti. Da affaritaliani.it