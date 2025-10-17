TAR spunta il decreto che rilancia la Tangenzialina dell' Alute | Il Comune di Bormio ha agito nell’ombra

Colpo di scena nell’aula del Tribunale Amministrativo Regionale: durante l’udienza sul ricorso contro la Tangenzialina, è emerso che la Regione Lombardia ha approvato lo scorso 23 luglio il Decreto n. 10524, con cui è stato ufficialmente riprogrammato l’avvio dei lavori al 28 luglio 2026, appena. 🔗 Leggi su Sondriotoday.it