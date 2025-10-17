Tar | niente interessi nelle cartelle esattoriali da sanzioni per inottemperanza agli ordini di demolizioni delle opere abusive
Niente interessi nelle cartelle esattoriali derivanti da una serie di sanzioni per inottemperanza agli ordini di demolizioni delle opere abusive. Cartelle che, per il profilo degli interessi, sono state annullate. Lo ha deciso la seconda sezione del Tar Sicilia che ha definito il ricorso proposto. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it
