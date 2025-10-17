Taormina dice no arriva l' ex legale di Wanna Marchi
Dopo l'addio a Massimo Lovati, travolto dalle polemiche sorte successivamente all'intervista con Fabrizio Corona, i Sempio sono ancora alla ricerca di un avvocato a cui affidare la difesa di Andrea: tra i candidati anche Carlo Taormina, ma l'avvocato reso celebre dai casi di Ustica, di Marta Russo e di Cogne avrebbe respinto la proposta. La scelta, dunque, è ricaduta su Liborio Cataliotti. Le ragioni del "no" di Taormina. Secondo la trasmissione televisiva di La7 "IgnotoX", l'avvocato Taormina avrebbe gentilmente rifiutato l'incarico: alla base di questa decisione ci sarebbe la sua posizione personale sul caso di Garlasco maturata dopo la riapertura delle indagini da parte della procura di Pavia. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
