Tanti rifiuti da riempire due piscine ci vorrebbero 600 camion per smaltirli | scoperta discarica a Varcaturo
Una enorme quantità di rifiuti è stata scoperta dai carabinieri in un'area di 1.500 metri quadrati a Varcaturo, frazione di Giugliano, nel Napoletano. Un uomo è stato arrestato, mentre sua figlia è stata denunciata. 🔗 Leggi su Fanpage.it
