Tanti | rete pediatrica Arezzo esclusa dalla sperimentazione

Lanazione.it | 17 ott 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arezzo, 17 ottobre 2025 –  La Nota del vicesindaco Lucia Tanti.  "Sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla guardia medica pediatrica. Ora la legge c'è, ma Arezzo parrebbe esclusa. In realtà il testo della legge è chiaro e prevede espressamente la sperimentazione su tutto il territorio. Chiedo una rettifica immediata, sperando che si tratti di un refuso o di un equivoco. Se il buon giorno si vede dal mattino sembra proprio che il Giani 2 inizi esattamente come era finito il Giani 1, e cioè senza la giusta considerazione per questo territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it

tanti rete pediatrica arezzo esclusa dalla sperimentazione

© Lanazione.it - Tanti: «rete pediatrica, Arezzo esclusa dalla sperimentazione»

Argomenti simili trattati di recente

tanti rete pediatrica arezzoTanti: «rete pediatrica, Arezzo esclusa dalla sperimentazione» - "Sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla guardia medica pediatrica. Lo riporta lanazione.it

Toscana. Arriva la nuova rete pediatrica regionale. La guida al Meyer. Ecco come funzionerà - La Regione Toscana ha appena approvato la delibera che definisce il sistema di governo, coordinamento e programmazione di questo nuovo modello organizzativo destinato a ridefinire i percorsi regionali ... Secondo quotidianosanita.it

Le prospettive della Rete cardiologica pediatrica dell’Asl Toscana Sud Est - Relatori e relatrici hanno fatto il punto sullo stato dell’arte della rete e sulle direzioni da prendere per migliorare ulteriormente l’assistenza Arezzo, 14 marzo 2025 – Stamani la Fortezza Medicea ... Come scrive lanazione.it

Cerca Video su questo argomento: Tanti Rete Pediatrica Arezzo