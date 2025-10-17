Tanti | rete pediatrica Arezzo esclusa dalla sperimentazione

Arezzo, 17 ottobre 2025 – La Nota del vicesindaco Lucia Tanti. "Sono stata una delle prime firmatarie della proposta di legge di iniziativa popolare sulla guardia medica pediatrica. Ora la legge c'è, ma Arezzo parrebbe esclusa. In realtà il testo della legge è chiaro e prevede espressamente la sperimentazione su tutto il territorio. Chiedo una rettifica immediata, sperando che si tratti di un refuso o di un equivoco. Se il buon giorno si vede dal mattino sembra proprio che il Giani 2 inizi esattamente come era finito il Giani 1, e cioè senza la giusta considerazione per questo territorio". 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tanti: «rete pediatrica, Arezzo esclusa dalla sperimentazione»

