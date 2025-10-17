Tamponata alla rotatoria l’auto scappa | appello ai testimoni a Mariano Comense
Disavventura con fuga dopo l’urto, martedì 14 ottobre, a Mariano Comense. Intorno alle 18.15, alla rotatoria tra la provinciale Novedratese e via Cattabrega, una donna è stata tamponata da un’altra vettura che non si è fermata neppure per verificare le condizioni della persona coinvolta. 🔗 Leggi su Quicomo.it
