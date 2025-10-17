Tame Impala pubblica il nuovo album Deadbeat nel 2026 due live in Italia
Fuori oggi il nuovo album di Tame Impala, Deadbeat, nel 2026 due i live in Italia, le info e i biglietti. È uscito oggi, venerdì 17 ottobre, il quinto e nuovo album di Tame Impala (Kevin Parker), Deadbeat. L’album si apre con il brano My Old Ways, di cui è online il video, diretto da Kristofski e contenente filmati di cinema verità girati dal regista durante il processo di realizzazione del disco da parte di Parker in varie località del mondo. Tam Impala sarà inoltre in tour a partire dal 27 ottobre, con una prima data a New York, e nel 2026 arriverà anche in Italia per due imperdibili date: domenica 12 aprile a Torino – Inalpi Arena e lunedì 13 aprile a Bologna – Unipol Arena. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu
