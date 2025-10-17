Tame Impala pubblica il nuovo album Deadbeat nel 2026 due live in Italia

Fuori oggi il nuovo album di Tame Impala, Deadbeat, nel 2026 due i live in Italia, le info e i biglietti. È uscito oggi, venerdì 17 ottobre, il quinto e nuovo album di Tame Impala (Kevin Parker), Deadbeat. L’album si apre con il brano My Old Ways, di cui è online il video, diretto da Kristofski e contenente filmati di cinema verità girati dal regista durante il processo di realizzazione del disco da parte di Parker in varie località del mondo. Tam Impala sarà inoltre in tour a partire dal 27 ottobre, con una prima data a New York, e nel 2026 arriverà anche in Italia per due imperdibili date: domenica 12 aprile a Torino – Inalpi Arena e lunedì 13 aprile a Bologna – Unipol Arena. 🔗 Leggi su Spettacolo.eu © Spettacolo.eu - Tame Impala pubblica il nuovo album Deadbeat, nel 2026 due live in Italia

Contenuti che potrebbero interessarti

Una valanga di uscite discografiche anche oggi. Che il riepilogo sia con voi... The Weekender: ascolta gli album di Tame Impala, Miles Kane, Soulwax (e molti altri…) usciti oggi https://indieforbunnies.com/2025/10/17/the-weekender-ascolta-gli-album-di-tame- - X Vai su X

Deadbeat, il nuovo album di Tame Impala. Preordina ora. - facebook.com Vai su Facebook

E' uscito "Deadbeat", il nuovo album dei Tame Impala - È uscito Deadbeat, il quinto album in studio dei Tame Impala, il progetto musicale del polistrumentista e produttore australiano Kevin Parker. Come scrive 9colonne.it

La svolta dance dei Tame Impala: «La musica è come un treno, sei libero di scendere quando ti pare» - Dopo aver vinto tutto nello psych rock e nel pop, Kevin Parker vuole esplorare territori rischiosi e quasi estremi. rollingstone.it scrive

Il videoclip di "Dracula", il nuovo singolo di Tame Impala che traina il nuovo album - Il progetto solista del cantautore e polistrumentista australiano Kevin Parker torna a far parlare di sé con il terzo estratto dal nuovo album Deadbeat. Scrive tg24.sky.it