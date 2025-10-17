Tale e Quale Show anticipazioni stasera 17 ottobre | le trasformazioni previste

(Adnkronos) – Stasera torna ‘Tale e Quale Show’, il varietà condotto da Carlo Conti, in onda alle 21.30 su Rai 1. Nella puntata della scorsa settimana la vittoria è andata a Pamela Petrarolo che ha emozionato il pubblico con una grintosa interpretazione di Gianna Nannini in ‘Meravigliosa creatura’. Secondo posto per Tony Maiello-Mango e . 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Tale e Quale Show, anticipazioni stasera 17 ottobre: le trasformazioni previste

News recenti che potrebbero piacerti

Dieci nuove sfide per i protagonisti di #taleequaleshow Chi vincerà? Appuntamento domani sera su Rai1 e RaiPlay - X Vai su X

La mia terza settimana a Tale e Quale Show in 1 minuto. Quale delle mie esibizioni avete preferito fino ad ora? #taleequaleshow #maryna #shakira #pov #comedy Continuate a sostenermi ogni venerdi sera con un LIKE alla mia card sui profili Facebook e X di - facebook.com Vai su Facebook

Tale e Quale Show, arriva Andrea Pucci: anticipazioni, imitazioni e classifica della quarta puntata - Nuovo appuntamento con il talent di Carlo Conti: tutte le cose da sapere, le anticipazioni e le performance degli artisti di questa sera. Si legge su libero.it

Home Anticipazioni Tv Tale e Quale Show 2025, stasera su Rai 1: cast, anticipazioni e... - Terza puntata di Tale e Quale Show 2025, il varietà campione d'ascolti del venerdì sera di Raiuno: le imitazioni di stasera, 10 ottobre. Lo riporta superguidatv.it

Tale e Quale Show stasera, ospiti e anticipazioni 10 ottobre 2025 - Anticipazioni, ospiti e cast della nuova puntata con Carlo Conti. Si legge su napolike.it