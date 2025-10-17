Tale e Quale Show 2025 le imitazioni della quarta puntata in onda stasera su Rai 1

Tornano le imitazioni di Tale e Quale Show 2025, che nella puntata in onda venerdì 17 ottobre avrà un nuovo giudice speciale: il comico Andrea Pucci. Ecco tutte le anticipazioni di stasera Tale e Quale Show 2025 torna stasera su Rai 1, subito dopo Affari Tuoi, con la quarta puntata di stagione. Come sempre insieme a Carlo Conti ci saranno i tre giudici - Alessia Marcuzzi, Cristiano Malgioglio e Giorgio Panariello - a cui stasera si aggiungerà un quarto giudice ospite d'eccezione: il comico Andrea Pucci. Le imitazioni della quarta puntata Per la terza volta consecutiva, una settimana fa, la coppia Insinna-Cirilli si è classificata in terza posizione, una ricorrenza che ormai non si può più ignorare e che ci fare credere che sì, la presenza di Flavio Insinna stia veramente facendo . 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Tale e Quale Show 2025, le imitazioni della quarta puntata, in onda stasera su Rai 1

