Tale e Quale Show 17 ottobre | le imitazioni e cosa succederà nella quarta puntata

Roma, 17 ottobre 2025 – Quali sono le imitazioni della q uarta puntata di Tale e Quale show 2025? Oggi, venerdì 17 ottobre, dalle 21.30 alle 23.55 va in onda la quarta puntata del programma di Raiuno.  La classifica .. Pamela Petrarolo, Tony Maiello e Flavio Insinna con Gabriele Cirilli. Questo era stato il podio della terza puntata di Tale e Quale Show di venerdì 10 ottobre. Il resto della classifica aveva visto posizionarsi Samuele Cavallo, Antonella Fiordelisi, le Donatella, Maryna, Peppe Quintale. Penultima Carmen Di Pietro, ultimo Gianni Ippoliti. Appare quindi ormai evidente che gli ultimi posti in graduatoria siano affare di Carmen Di Pietro e Gianni Ippoliti. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

