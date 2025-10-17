Taglio Irpef chi avrà lo stipendio più alto nel 2026 con la Manovra e come cambiano le buste paga

L'Irpef scende dal 35% al 33% per tutti i redditi tra i 28mila e i 50mila euro. Non potrà beneficiare del taglio chi guadagna più di 200mila euro. Scendono le tasse sui rinnovi contrattuali e sugli straordinari e il lavoro notturno, ma solo per i redditi medio-bassi. Il governo Meloni ha confermato le misure sugli stipendi che saranno inserite nella legge di bilancio 2026. 🔗 Leggi su Fanpage.it