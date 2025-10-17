Taglio IRPEF 2026 | cosa cambia per il ceto medio? Le nuove aliquote
Taglio Irpef approvato con la Manovra di bilancio 2026, varata nel Consiglio dei ministri del 17 ottobre. Il cuore della nuova Legge di bilancio è il taglio dell’Irpef, con la seconda aliquota che scende dal 35% al 33% a partire dal 2026. Accanto a questa misura, il governo conferma una serie di interventi a favore delle famiglie e del lavoro: detrazioni potenziate per i nuclei con figli, bonus mamme da 60 euro al mese e nuovi fondi per sostenere i salari, con coperture fino a 2 miliardi di euro. Novità anche per l’ Isee, che sarà parzialmente rivisto. Il calcolo terrà conto di un diverso valore catastale della prima casa e di nuove scale di equivalenza per i nuclei familiari, con un impatto stimato di circa 500 milioni di euro l’anno. 🔗 Leggi su Leggioggi.it
