Taglio dell' Irpef aiuti alle famiglie contribuiti dalla banche | il governo approva la manovra
Il governo Meloni licenzia ufficialmente la manovra economica del prossimo triennio. Il Consiglio dei ministri di questa mattina a Palazzo Chigi ha messo definitivamente a punto una legge di stabilità che dispone interventi per circa 18 miliardi medi annui. Il fulcro è sicuramente il taglio dell'Irpef, con un abbassamento dello scaglione dal 35% al 33%. Ma non solo: ci sono anche aiuti per permettere ai lavoratori di recuperare il potere d'acquisto, sostegno a famiglie, mamme lavoratrici e alle imprese. E poi ancora la sterilizzazione dell'aumento dell'età pensionabile ma totalmente solo per i lavori usuranti e gravosi, per gli altri arriva un adeguamento graduale. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it
Altri contenuti sullo stesso argomento
Niente bonus o detassazione della tredicesima, il governo limita gli interventi sugli stipendi al taglio dell'Irpef e gli incentivi per i rinnovi contrattuali - facebook.com Vai su Facebook
Manovra, ecco cosa aspettarsi Manovra, mini-taglio Irpef e stangata su banche e assicurazioni https://nicolaporro.it/economia-finanza/manovra-2026-dpb-deficit-banche-assicurazioni-famiglie-imprese-sanita… - X Vai su X
Manovra 2026, dal taglio dell’Irpef al ceto medio alle pensioni: tutte le misure approvate. Meloni: «Priorità a famiglia, salari e sanità» - Dalle banche alle imprese, dalla «flat tax» al 10% sugli aumenti di stipendio al bonus mamme rinforzato, dal nuovo Isee all’età pensionabile che aumenta: la guida ... Segnala corriere.it
Manovra da 16 miliardi, taglio Irpef, aiuti a famiglie e imprese, nodo contributo banche ancora aperto - La prossima manovra italiana prevede tagli fiscali, sostegno a famiglie, sanità e imprese, ma resta da definire il contributo delle banche e dettagli politici ... Riporta rtl.it
Manovra 2026: sostegno al ceto medio con taglio IRPEF dal 35% al 33% e misure per famiglie e salari - Pietra angolare della prossima manovra, il sostegno al ceto medio, con il taglio della seconda aliquota irpef dal 35 al 33% per i redditi fino a 50mila euro, per un costo pari a circa tre miliardi ... Lo riporta tg.la7.it